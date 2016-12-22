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Впервые в истории Ирана главой авиакомпании стала женщина
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Впервые в истории Ирана главой авиакомпании стала женщина
Бизнес, 20:45
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Впервые в истории Ирана главой авиакомпании стала женщина

Впервые в истории иранской авиации директором авиакомпании стала женщина Фарзане Шарафбафи. Она возглавила авиакомпанию Iran Air, сообщает иранский телеканал Press TV.

Как отмечается в сообщении, Шарафбафи была назначена главой иранского авиаперевозчика во вторник, 11 июля. Ее предшественник на посту директора Iran Air Фархад Парвареш был назначен представителем Ирана в Международной организации гражданской авиации в канадском городе Монреале.

Шарафбафи 44 года, ранее она занимала должность директора исследовательского отдела компании Iran Air. Также она принимала участие в воплощении некоторых проектов в сфере авиации и преподавала авиационные курсы в Технологическом университете Амира Кабира и в Университете авиационной инженерии имени Шахида Саттари.

На своем новом посту Шарафбафи намерена проводить обновление парка авиакомпании. В декабре 2016 года авиаперевозчик заключил контракт с Boeing на поставку 80 самолетов для перевозки пассажиров. Сумма сделки составляет $16,6 млрд. В январе Iran Air подписал соглашение с Airbus на покупку 118 воздушных судов на сумму $25 млрд, однако компания решила сократить число закупаемых самолетов до 112.

В марте 2016 года сообщалось, что в Саудовской Аравии сел самолет брунейской авиакомпании Royal Brunei, которым управлял женский экипаж. Капитаном воздушного судна была Шарифа Царена Сураини, а пилотами — Надиа Хашием и Сариана Нордин. Сураини была первой женщиной-капитаном самолета в Юго-Восточной Азии три года назад.

Теги: авиакомпании , Иран , права женщин , Iran Air
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