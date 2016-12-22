Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,52 59,93 EUR Нал. 69,32 68,47 USD Бирж. 59,94 -0,82 EUR Бирж. 68,46 -1,21 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,01 ММВБ 1954,39 +0,86% РТС 1025,68 +2,41% Brent 48,07 -0,06% DJIA 21522,89 +0,53% Nasdaq 6250,39 +0,92% FTSE 7416,93 +1,19%
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал новое прошение о помиловании
Лента новостей
Эксперты заявили об опасности отколовшегося айсберга для судоходства 19:30, Общество В Думе предложат ввести лицензии для организаторов экстремального отдыха 19:17, Политика Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал новое прошение о помиловании 19:11, Политика Минфин отказался от идеи ликвидации Фонда национального благосостояния 19:07, Экономика Дани Алвес подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» 19:03, Спорт СК возбудил дело после убийства россиянина в Абхазии 19:02, Общество Кандидат Трампа в директора ФБР призвал «быть осторожным» с Россией 19:00, Политика Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме 18:54, Политика В рейтинг «молодых» университетов мира вошел один российский вуз 18:46, Общество Сколько сегодня стоят квартиры в домах, которые построил Полонский 18:40, Недвижимость Арестованного Ольховика переизбрали главой совета директоров «Т Плюс» 18:40, Бизнес СМИ обнародовали детали украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса 18:33, Политика СМИ узнали об обысках налоговой на яхте Криштиану Роналду 18:16, Общество Мать задержанного на Украине военного попросила Порошенко помиловать сына 18:14, Политика Футболист «Зенита» перешел в «Ростов» 18:10, Спорт В Думе предварительно одобрили запрет на открытую перевалку угля 17:57, Бизнес На Каширском шоссе ограничено движение из-за опрокинувшейся бетономешалки 17:56, Общество В МГЮА ответили на письмо СПЧ о мемориальной доске Сталину 17:52, Общество Росимущество объявило о приватизации издательства «Детская литература» 17:45, Бизнес В МИДе выразили озабоченность в связи с убийством россиянина в Абхазии 17:38, Общество «Спартак» прокомментировал введение потолка зарплат для молодых игроков 17:36, Спорт Лавров ответил на критику представителя Госдепа США в свой адрес 17:34, Политика Заливная дипломатия: почему США важно урегулировать катарский кризис 17:34, Политика Каменщик планирует вложить в развитие Домодедово еще $1,3 млрд 17:32, Бизнес Триатлонист Парамонов приговорен к ограничению свободы за избиение жены 17:22, Общество Лайфхак: как гарантировать сохранность денег на пластиковой карте 17:19, Партнерский материал МЧС предупредило москвичей о грозах с сильным ветром 17:14, Общество РФС анонсировал введение потолка зарплат для молодых футболистов 17:10, Спорт
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал новое прошение о помиловании
Политика, 19:11
0
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал новое прошение о помиловании

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, подал прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину. Об этом РБК сообщила его адвокат Ксения Костромина.

По ее словам, факт подачи ходатайства защита экс-главы службы безопасности ЮКОСа не отрицает. «Но никакого ходатайства 28 апреля Пичугин не подавал. Было написано другое ходатайство о помиловании, не то, которое опубликовано в интернете. И подано оно было 4 мая. Текст прошения мы не озвучиваем, такова наша позиция», — сказала Костромина.

Она добавила, что «факт подачи второго ходатайства о помиловании [от 4 мая], связан с желанием дать РФ возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми».

В июне 2016 года Пичугин получил отказ в помиловании, подписанный губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. В Оренбургской области находится колония «Черный дельфин», где отбывает наказание Пичугин.

В октябре мать Алексея Пичугина Алла написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына, которое было опубликовано в «Новой газете». В письме мать Пичугина отметила, что ее сын «не играл и не играет ни в какие политические игры», а является «очень частным и непубличным человеком, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться». Она назвала ситуацию вокруг своего сына «историей настоящей человеческой трагедии». «Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографии — ему довелось работать в компании ЮКОС», — писала Пичугина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль был поставлен в известность о письме матери Пичугина.

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить Пичугину €15 тыс. Ранее Пичугин обратился в ЕСПЧ с жалобой, в которой сообщил о несоблюдении принципа презумпции невиновности в его адрес, а также нарушениях при ознакомлении с показаниями свидетелей в судах по второму уголовному делу в его отношении. Он требовал выплатить ему €13 тыс. за весь срок, который он отбыл под стражей начиная с 6 августа 2007 года и назначить новое судебное разбирательство.

Минюст в ответ на решение ЕСПЧ заявил, что оно не означает отмены приговора Пичугина, однако дал его защите возможность обжаловать решение. По данным Минюста, решение ЕСПЧ может быть только «основанием для обращения заявителя или его представителей в Верховный суд Российской Федерации с соответствующим ходатайством». Как пояснили в Минюсте, ЕСПЧ Пичугину «в полном объеме отказал», не найдя «причинно-следственной связи между установленными нарушениями и требованием заявителя».​

Пичугин получил 20 лет колонии в 2005 году по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги, совершенное в ноябре 2002 года. Также Пичугин обвинялся в убийстве директора ТОО «Торговая фирма «Феникс» Валентины Корнеевой, убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушениях на убийство. В 2006 году Пичугина осудили к 24 годам колонии, однако Верховный суд вернул дело на пересмотр по заявлению Генпрокуратуры. Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению в 2007 году.

Теги: ЕСПЧ , Алексей Пичугин , «дело ЮКОСа» , прошение о помиловании
Главное
СМИ обнародовали детали украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса Политика
Материалы по теме
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ выплатить Алексею Пичугину €15 тыс. Общество
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин отсудил у России €15 тыс Общество
Экс-главу службы безопасности ЮКОСа Пичугина доставили в колонию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку