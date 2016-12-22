Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал новое прошение о помиловании

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, подал прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину. Об этом РБК сообщила его адвокат Ксения Костромина.

По ее словам, факт подачи ходатайства защита экс-главы службы безопасности ЮКОСа не отрицает. «Но никакого ходатайства 28 апреля Пичугин не подавал. Было написано другое ходатайство о помиловании, не то, которое опубликовано в интернете. И подано оно было 4 мая. Текст прошения мы не озвучиваем, такова наша позиция», — сказала Костромина.

Она добавила, что «факт подачи второго ходатайства о помиловании [от 4 мая], связан с желанием дать РФ возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми».

В июне 2016 года Пичугин получил отказ в помиловании, подписанный губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. В Оренбургской области находится колония «Черный дельфин», где отбывает наказание Пичугин.

В октябре мать Алексея Пичугина Алла написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына, которое было опубликовано в «Новой газете». В письме мать Пичугина отметила, что ее сын «не играл и не играет ни в какие политические игры», а является «очень частным и непубличным человеком, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться». Она назвала ситуацию вокруг своего сына «историей настоящей человеческой трагедии». «Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографии — ему довелось работать в компании ЮКОС», — писала Пичугина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль был поставлен в известность о письме матери Пичугина.

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить Пичугину €15 тыс. Ранее Пичугин обратился в ЕСПЧ с жалобой, в которой сообщил о несоблюдении принципа презумпции невиновности в его адрес, а также нарушениях при ознакомлении с показаниями свидетелей в судах по второму уголовному делу в его отношении. Он требовал выплатить ему €13 тыс. за весь срок, который он отбыл под стражей начиная с 6 августа 2007 года и назначить новое судебное разбирательство.

Минюст в ответ на решение ЕСПЧ заявил, что оно не означает отмены приговора Пичугина, однако дал его защите возможность обжаловать решение. По данным Минюста, решение ЕСПЧ может быть только «основанием для обращения заявителя или его представителей в Верховный суд Российской Федерации с соответствующим ходатайством». Как пояснили в Минюсте, ЕСПЧ Пичугину «в полном объеме отказал», не найдя «причинно-следственной связи между установленными нарушениями и требованием заявителя».​

Пичугин получил 20 лет колонии в 2005 году по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги, совершенное в ноябре 2002 года. Также Пичугин обвинялся в убийстве директора ТОО «Торговая фирма «Феникс» Валентины Корнеевой, убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушениях на убийство. В 2006 году Пичугина осудили к 24 годам колонии, однако Верховный суд вернул дело на пересмотр по заявлению Генпрокуратуры. Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению в 2007 году.