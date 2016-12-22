На Каширском шоссе ограничено движение из-за опрокинувшейся бетономешалки

В Москве движение транспорта по Каширскому шоссе ограничено из-за перевернувшейся бетономешалки. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

«На Каширском шоссе возле дома 78 опрокинулась бетономешалка. На месте происшествия только две полосы свободны, сотрудники Госавтоинспекции организовывают движение на участке ДТП», — заявили в пресс-службе ГИБДД. По словам собеседника агентства, работники МЧС с помощью специальной техники начали убирать опрокинувшуюся бетономешалку с дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, находившиеся в момент инцидента с бетономешалкой автомобили также не получили повреждений. «Госавтоинспекция рекомендует выбирать пути объезда участка ДТП», — отметили в пресс-службе ведомства. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за перевернувшейся бетономешалки образовалась пробка длиной более 3 км на участке от Каширского шоссе, дом 78 до пересечения Каширского и Варшавского шоссе.