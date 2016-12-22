В МИДе выразили озабоченность в связи с убийством россиянина в Абхазии

В Министерстве иностранных дел выразили озабоченность в связи с нападением на российских туристов в Абхазии, в результате которого умер Андрей Кабанов. В Москве ожидают, что правоохранительные органы Абхазии привлекут совершивших преступление к ответственности. Сотрудники российского посольства оказывают помощь пострадавшим, говорится в сообщении департамента информации и печати МИДа.

На Кабанова, отдыхавшего вместе с женой и детьми, напали 11 июля в Гудаутском районе Абхазии, сообщила прокуратура Абхазии. В прокуратуре заявили, что на россиян напали два человека с огнестрельным и холодным оружием, они были в масках. От полученных ранений он умер в больнице. Убийцы похитили его родственников, но властям удалось их освободить. По факту нападения возбуждено уголовное дело, власти объявили награду в 1 млн руб. за информацию о преступниках. Президент Абхазии Рауль Хаджимба взял расследование под личный контроль.

После убийства Кабанова российское посольство выпустило сообщение, в котором россиянам рекомендуется «проявлять повышенную осторожность и бдительность», не вступать в конфликты с местным населением и избегать безлюдных мест.