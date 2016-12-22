Триатлонист Парамонов приговорен к ограничению свободы за избиение жены

Мировой участок Крылатского районного суда Москвы приговорил триатлониста Романа Парамонова к полутора годам ограничения свободы за избиение его супруги, легкоатлетки Надежды Семенюк. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевшей Александра Карабанова сообщает ТАСС.

Суд установил Парамонову ограничение выезда за пределы Москвы и Московской области, запретил посещать места проведения массовых мероприятий, постановил не изменять место жительства без согласия специализированного надзорного органа. Спортсмен обязан раз в месяц являться в этот орган для подтверждения исполнения приговора.

Уголовное дело в отношении 34-летнего Романа Парамонова было возбуждено в феврале 2017 года по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Затем обвинение было переквалифицировано на более высокое — по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Смягчающим обстоятельством, по словам адвоката, признано нахождение на иждивении у Парамонова трех несовершеннолетних детей.

По материалам следствия Надежда Семенюк угрожала подать на Парамонова в суд, чтобы принудить его выплатить алименты (Парамонов и Семенюк развелись три года назад), о размере которых бывшие супруги не могли договориться. Парамонов встретился с бывшей женой у велотрека «Крылатское», чтобы убедить ту отозвать иск. После отказа Парамонов начал избивать Семенюк на глазах у свидетелей. В результате у женщины констатировали сотрясение мозга, кровоизлияние в глаз и перелом носа.

Роман Парамонов — призер чемпионата мира и Европы, победитель этапа Кубка мира. Неоднократный победитель и призер чемпионатов России по велоспорту и триатлону. Участник чемпионатов мира по гонками серии IRONMAN. Надежда Семенюк — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, победитель и призер московских забегов на 5, 10, 21 км.