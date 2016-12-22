Умерла народная артистка Украины Ирина Бунина

Народная артистка Украины Ирина Бунина, служившая в 1991–1996 годах в Театре имени Вахтангова, умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает украинское издание Gordonua.com со ссылкой на сообщение театрального критика Олега Вергелиса в Facebook.

Как уточняет Вергелис, актриса в «последние годы» болела и перенесла несколько сложных операций.

Бунина переехала в Киев в 1966 году, работала в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки. Снялась в фильмах «Артист из Кохановки», «Мать и мачеха», «Грачи», «День рождения Буржуя», по данным портала, она сыграла более чем в 40 картинах. В 1974 году была удостоена звания заслуженной артистки УССР, в 1992 году ей было присвоено звание народной артистки Украины.