В Крыму корабли Черноморского флота вышли в море по учебной тревоге

Управление Южного военного округа (ЮВО) начало проверку боеготовности сил Черноморского флота в Крыму и в Черном море. По тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения, сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы ЮВО.

По тревоге в Черное море вышли противолодочные и минно-тральные корабли. Кроме того, по сигналу «тревога» были подняты береговые соединения флота. Собеседник агентства отметил, что командование проверило их действия в пунктах постоянного размещения. «Экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Проверка боеготовности продлится несколько дней и «пройдет в пределах штатных наземных и морских полигонов Черноморского флота на территории Крымского полуострова и в Черном море».

Ранее, 6 июня, в рамках проверки боеготовности в Крыму по тревоге подняли в воздух дежурные пары истребителей Су-27.

Как сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, 1 июня к проверке было привлечено более 6,5 тыс. военных и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.