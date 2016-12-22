В Новой Москве полиция обнаружила технику и боеприпасы времен войны

Сотрудники правоохранительных органов при поддержке бойцов Росгвардии обнаружили боеприпасы и технику времен Великой Отечественной войны в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Москве.

Находка была обнаружена на территории промзоны в поселении Марушинском. По данным МВД, территория промзоны арендуется фирмой, которая ремонтирует автомобили и техническое оборудование. Полицейские изъяли три пушки времен войны, непригодные для стрельбы, боевую машину десанта без государственных номеров, военный автомобиль-амфибию и кузов броневика.

Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли два артиллерийских снаряда и минометную мину времен войны. Их вывезли специалисты по утилизации для дальнейшего уничтожения.

В Москве в апреле ФСБ задержала 54 человека из 24 регионов России, которые занимались контрабандой оружия времен Великой Отечественной войны из Украины и стран Европы. По информации ведомства, у контрабандистов изъяли более 230 единиц оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов, а также авиационную пушку.

Также у задержанных были обнаружены 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат и 21 кг взрывчатых веществ.