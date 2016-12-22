Минприроды не против выхода «Ростеха» из проекта «СЛ Золото»

Минприроды не возражает против консолидации «Полюса» в «СЛ Золото», сообщил глава ведомства Сергей Донской.
«Госучастие (в компании, претендующей на разработку Сухого Лога. — РБК) было только условием аукциона. А вот в обязательствах в лицензии этого условия нет», — пояснил Донской.
Накануне, 11 июля, стало известно, что дочернее предприятие крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс», компания «Полюс Красноярск», заключило сделку с «дочкой» «Ростеха», компанией «РТ-Развитие бизнеса», о выкупе доли в 25,1% в капитале «СЛ Золото», владеющей лицензией на самое крупное в стране месторождение золотосодержащих руд Сухой Лог.
Сделка увеличит присутствие «Полюса» в крупнейшем в стране месторождении золотосодержащих руд с 74,9 до 100%.
«Ростех» помог «Полюсу» Саида Керимова выиграть аукцион на Сухой Лог, поскольку, согласно распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, в аукционе могли принять участие только компании, в которых не менее 25% принадлежат государству напрямую или через госкорпорации или федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП). Изначально доля «Полюса» в СП составляла 51%, а «Ростеха» — 49%. Сразу после победы в конкурсе на Сухой Лог в январе 2017 года «Полюс» объявил, что выкупит 23,9% «СЛ Золото» за $141 млн в течение пяти лет. Теперь стороны договорились, что «Ростех» выйдет из проекта полностью.