Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов

Посольство России в Абхазии предупредило об ухудшении криминогенной обстановки в республике в связи с убийством туриста из России. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве порекомендовали россиянам «проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест». Также МИД призвал российских граждан в Абхазии «воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи».

11 июля в результате столкновения с вооруженными грабителями погиб турист из России Андрей Кабанов. Нападение было совершено в устье реки Ааспа в районе села Ачандара Гудаутского района.

Двое грабителей в масках, вооруженные ножом и огнестрельным оружием, напали на группу российских туристов, состоявшую из двух семейных пар — двух мужчин, двух женщин и четырех несовершеннолетних детей. Андрей Кабанов был несколько раз ранен ножом в грудь. В результате ранения он скончался в больнице. Детей и жен нападавшие похитили. Позже они были освобождены оперативниками.

Генпрокуратура Абхазии возбудила по факту нападения уголовное дело. Расследование дела об убийстве взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба. Операцией по поиску преступников руководит глава МВД республики Аслан Кобахия. За сведения об убийце россиянина МВД Абхазии пообещало награду в размере 1 млн руб.