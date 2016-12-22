Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,63 59,91 EUR Нал. 69,44 68,54 USD Бирж. 60,05 -0,71 EUR Бирж. 68,56 -1,10 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,01 ММВБ 1952,78 +0,78% РТС 1024,34 +2,28% Brent 48,34 +0,50% DJIA 21555,90 +0,69% Nasdaq 6246,44 +0,86% FTSE 7426,17 +1,32%
Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов
Лента новостей
Нацбанк Украины назвал Приватбанк финансовой пирамидой 16:47, Финансы В Крыму корабли Черноморского флота вышли в море по учебной тревоге 16:42, Политика ЦБ придумал способ бороться с мошенничеством при оформлении ОСАГО 16:37, Финансы Visa заплатит ресторанам за отказ принимать у клиентов наличные 16:36, Финансы В Новой Москве полиция обнаружила технику и боеприпасы времен войны 16:35, Общество В Казани из-за действий пилотов самолет получил повреждения стойки шасси 16:29, Общество Глава Минприроды оценил первые инвестиции в Эргинское в $500 млн 16:28, Бизнес Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов 16:22, Общество Власти поддержали идею параллельного импорта товаров в рамках ЕАЭС 16:16, Бизнес «Зенит» начал переговоры с футболистом сборной Мексики 16:10, Спорт Минприроды не против выхода «Ростеха» из проекта «СЛ Золото» 16:00, Бизнес Кержаков выпустит в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося 15:58, Общество Суд отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» 15:56, Бизнес Верховный суд ликвидировал организацию — владельца ЦДХ на Крымском Валу 15:53, Общество Дума проголосовала за согласование кандидатов в главы РАН с Медведевым 15:49, Общество Приговор по делу об убийстве Немцова огласят 13 июля 15:44, Общество Дума одобрила упрощающую получение украинцами гражданства поправку 15:38, Общество Усталость системы: почему крупным российским банкам грозят проблемы 15:38, Мнение В Германии при взрыве на моторной яхте пострадали 16 человек 15:31, Общество Госдума разрешила перевозчикам отказывать авиадебоширам в продаже билетов 15:16, Общество Жителям сносимых пятиэтажек предоставят бесплатного юриста 15:14, Общество Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов» 15:10, Бизнес Кремль рассказал о роли Путина в переносе сроков сдачи ледокола «Арктика» 15:02, Общество ЦБ предложил вводить в действие полисы ОСАГО через 72 часа после покупки 14:52, Бизнес По отцовской линии: что связывает сыновей Трампа и Агаларова 14:46, Политика Кремль сравнил с сериалом публикации о встрече сына Трампа и адвоката 14:42, Политика Кремль прокомментировал ограничение на программы Касперского в США 14:38, Общество Правительство Абхазии выплатит компенсацию семье погибшего туриста 14:37, Политика
Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов
Общество, 16:22
0
Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов

Посольство России в Абхазии предупредило об ухудшении криминогенной обстановки в республике в связи с убийством туриста из России. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве порекомендовали россиянам «проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест». Также МИД призвал российских граждан в Абхазии «воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи».

11 июля в результате столкновения с вооруженными грабителями погиб турист из России Андрей Кабанов. Нападение было совершено в устье реки Ааспа в районе села Ачандара Гудаутского района.

Двое грабителей в масках, вооруженные ножом и огнестрельным оружием, напали на группу российских туристов, состоявшую из двух семейных пар — двух мужчин, двух женщин и четырех несовершеннолетних детей. Андрей Кабанов был несколько раз ранен ножом в грудь. В результате ранения он скончался в больнице. Детей и жен нападавшие похитили. Позже они были освобождены оперативниками.

Генпрокуратура Абхазии возбудила по факту нападения уголовное дело. Расследование дела об убийстве взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба. Операцией по поиску преступников руководит глава МВД республики Аслан Кобахия. За сведения об убийце россиянина МВД Абхазии пообещало награду в размере 1 млн руб.

Теги: Россия , убийство , Абхазия
Главное
Нацбанк Украины назвал Приватбанк финансовой пирамидой Финансы
Материалы по теме
В Абхазии убили российского туриста Общество
Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по факту убийства туриста из России Общество
МВД Абхазии пообещало 1 млн руб. за сведения об убийце россиянина Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку