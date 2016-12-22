Госдума разрешила перевозчикам отказывать авиадебоширам в продаже билетов

Госдума приняла в первом чтении поправки в Гражданский кодекс, позволяющие отказывать в продаже билетов на самолет авидебоширам, внесенным в черный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По данным агентства, изменения были внесены в ч. 1 ст. 426 и ч. 2 ст. 786 ГК РФ. Предполагается в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом России, разрешить перевозчику отказывать в заключении договора с пассажиром «в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций».

Крашенников подчеркнул, что необходимо синхронизировать принятие поправок в Воздушный и Гражданский кодексы.

Ранее были приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми установлена уголовная ответственность для хулиганов на транспорте. Первое уголовное дело в России было возбуждено 22 мая, фигурантом оказался 50-летний гражданин Израиля, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть в полете дверь самолета.