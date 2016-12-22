Пожар в здании Кировского завода в Петербурге локализован

Пожар площадью 1000 кв. м в здании Кировского завода в Санкт-Петербурге локализован. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Существовала угроза взрыва газовых баллонов, были эвакуированы из опасной зоны. В настоящий момент сотрудники работают над тушением пожара», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что информации о погибших и пострадавших не поступало.

Возгорание по адресу: Кировский район, пр. Стачек, началось в одноэтажном производственном здании, по данным МЧС, в 11:45. Также на внешней стене в вентиляции был зафиксирован пожар на площади 50 кв. м.

В пресс-службе МЧС поясняли РБК, что горение происходило «в вентиляционном коробе с внешней стороны здания», к ликвидации пожара были привлечены от МЧС 20 единиц техники и 100 человек личного состава.

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия, на которой видно, как идет черный дым.

https://www.instagram.com/p/BWcO3zqBTIz/?taken-by=romikv

Факт возгорания в цеху также подтвердила пресс-служба Кировского завода. «У нас действительно произошло возгорание. Цех принадлежит дочернему предприятию «Петербургский тракторный завод», — сообщали в пресс-службе.