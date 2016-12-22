Айсберг площадью около 6000 кв. км откололся от ледника в Антарктиде
Общество, 14:29
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Айсберг площадью около 6000 кв. км откололся от ледника в Антарктиде
В Антарктиде от шельфового ледника Ларсена (Larsen C) откололся айсберг массой 1 трлн т и площадью 5800 кв. км. Об этом сообщает Би-би-си.
Видеозапись, на которой виден раскол, опубликована в Twitter корреспондентом израильского издания Kann.
По данным Би-би-си, ученые ожидали это. За ледником наблюдали в течение 10 лет, обнаружив раскол в 2010 году, увеличение которого ускорилось в 2014 году. Исследователи предполагают, что течение и направление ветров в итоге подтолкнут движение ледника к северной части Антарктиды, что может создать опасность для судоходства.