СМИ рассказали о назначении мотоциклов Kawasaki в гараже ФСО

Несколько мотоциклов Kawasaki есть в гараже особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО), и их используют для обучения водителей. Об этом сообщил источник, близкий к службам, обеспечивающим передвижение госчиновников, передает «РИА Новости».



«Они используются для обучения, они учебно-тренировочные», — сказал он. Собеседник агентства пояснил, что мотоциклы не используют для почетного эскорта.



В пресс-центре Федеральной службы охраны не стали комментировать эту информацию.

В понедельник, 10 июля, сообщалось, что президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Иннопром-2017», увидев стенд Kawasaki, сказал: «У меня есть не такой, но вашей фирмы мотоцикл». В декларации о доходах Путина за 2016 год, опубликованной в апреле 2017 года, не указано, что он владеет мотоциклом. В документе сказано, что у президента есть два автомобиля, а именно — ГАЗ М21 и «Нива».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у президента нет мотоцикла, а журналисты из слов Путина создали «полуфейк». Он пояснил, что несколько мотоциклов фирмы Kawasaki стоят в гараже особого назначения, и пару раз президент пробовал на них прокатиться.