Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся после похода в Сирию

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович» (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь после похода в Сирию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца», — сказано в сообщении. На смену фрегату в состав группировки флота пришел однотипный корабль «Адмирал Эссен», который приступил к выполнению задач с 10 июля.

Оба фрегата оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которыми наносились удары по террористам в Сирии, передает агентство.

В конце июня «Интерфакс» сообщал, что в составе новой ударной группы ПОС в Средиземноморье находились «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подлодка «Краснодар» из ЧФ, а также ​средний разведывательный корабль (СРК) «Василий Татищев».



