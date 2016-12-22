Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся после похода в Сирию
Война в Сирии, 13:04
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Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся после похода в Сирию
Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»
Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь после похода в Сирию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца», — сказано в сообщении. На смену фрегату в состав группировки флота пришел однотипный корабль «Адмирал Эссен», который приступил к выполнению задач с 10 июля.
Оба фрегата оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которыми наносились удары по террористам в Сирии, передает агентство.
В конце июня «Интерфакс» сообщал, что в составе новой ударной группы ПОС в Средиземноморье находились «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подлодка «Краснодар» из ЧФ, а также средний разведывательный корабль (СРК) «Василий Татищев».