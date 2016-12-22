«Новапорт» вложит в строительство омского аэропорта 11 млрд руб.

Аэропортовый холдинг «Новапорт» Романа Троценко планирует инвестировать в строительство аэропорта Федоровка по Омском. Об этом сообщил «Интерфаксу» сам бизнесмен.

По словам Троценко, строить новый аэропорт планируется на новой площадке. «Я думаю, что нам за три года потребуется вложить порядка 11 млрд руб.», — сказал Троценко (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель «Новапорта» отказался от комментариев. Представитель губернатора региона пока не ответила на запрос РБК.

Омская область планирует построить новый аэропорт по концессии без привлечения бюджетных средств. Концессионное соглашение с инвестором планировалось заключить на 30 лет. В мае 2016 года «КоммерсантЪ-Иркутск» сообщал, что конкурс на строительство может быть объявлен во второй половине 2016 года.

Холдинг «Новапорт» включает 13 аэропортов. По итогам 2016 года общий пассажиропоток холдинга составил 14,9 млн человек, что на 35% выше показателей предыдущего года.