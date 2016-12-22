Дума ратифицировала европейскую конвенцию о безопасности на соревнованиях

Госдума ратифицировала конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, сообщает «РИА Новости».

Эта конвенция была подписана Россией 3 июля 2016 года на фоне решения Москвы приостановить выплаты оставшейся части своего взноса в бюджет Совета Европы. Документ призван заменить Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий от 1985 года. Новую конвенцию подписали 14 стран.

Подписавшие данный документ страны обязуются следить за соответствием инфраструктуры футбольных матчей всем международным стандартам безопасности и эффективному управлению потоками людей и доступностью арен для всех категорий граждан.

Для реализации конвенции Россией были внесены необходимые поправки в законодательство и приняты соответствующие нормативные акты. 17 июня 2017 года правительство направило документ президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

