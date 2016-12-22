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ЦИК указал «Яблоку» на нарушения при выдвижении Ройзмана на выборы
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ЦИК указал «Яблоку» на нарушения при выдвижении Ройзмана на выборы
Политика, 12:20
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ЦИК указал «Яблоку» на нарушения при выдвижении Ройзмана на выборы

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что бюро партии «Яблоко» не имело права вдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области, передает корреспондент РБК.

По его словам, в случае с выдвижением Ройзмана имела место «подмена органа, который может выдвигать кандидата».

Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил РБК, что «удивлен заявлением» Евгения Шевченко. «Он [Евгений Шевченко] сам присутствовал на бюро [партии «Яблоко»], на котором выдвигалась кандидатура Ройзмана. И тогда у него вопросов никаких не возникло», — отметил он. Рыбаков подчеркнул, что партия, выдвигая Ройзмана, действовала в соответствии с законом «О политических партиях» и уставом «Яблока», зарегистрированным Минюстом​.

По словам Рыбакова, «политически» заявление представителя ЦИК связано с тем, что у Ройзмана появился реальный шанс зарегистрироваться кандидатом в губернаторы. «У него появилась возможность собрать подписи и преодолеть муниципальный фильтр. В связи с этим они хотят его не зарегистрировать по такому надуманному поводу», — констатировал Рыбаков.

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова заявила РБК, что у нее «много вопросов» к выдвижению Евгения Ройзмана. «Я настоятельно рекомендую партии ко мне обратиться, еще не поздно всё исправить и организовать выдвижение без нарушений», — сообщала Памфилова.

В свою очередь, Евгений Ройзман в Twitter прокомментировал в начале июля заявление Памфиловой.

21 июня издание Znak.com со ссылкой на избирком Свердловской области передавало, что выдвижение Ройзмана от партии может быть оспорено. Претензии избиркома в том числе касались того, что кандидатура Ройзмана была выдвинута федеральным бюро партии. Однако, по данным избиркома, такое решение может быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии.

Теги: «Яблоко» , ЦИК , Выборы губернатора
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