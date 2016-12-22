СМИ назвали имя основного кандидата на пост главы ФРС

Основным кандидатом администрации президента США на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США стал старший помощник по экономической политике​ президента США Дональда Трампа Гэри Кон. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Белый дом практически отказался от идеи оставить нынешнюю главу ФРС Джанет Йеллен на второй срок. Фаворитом теперь является Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs, возглавляющий Национальный экономический совет США.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что кандидатура Кона, учитывая его прошлое, связи с демократами и приверженность принципам свободы торговли, вряд ли найдет понимание среди консервативного крыла республиканцев. Либералы также будут против дальнейшего увеличения выходцев из Goldman Sachs на руководящих должностях. С другой стороны, Кон имеет все шансы получить одобрение среди большинства сенаторов на назначение главой ФРС.

Как замечает Politico, Кон может стать первым за 40 лет главой ФРС, не являясь профессиональным экономистом (последним был Дж. Уильям Миллер в президентство Джими Картера. — РБК). «Говорю как неэкономист — это [назначение Кона главой ФРС] было бы чем-то освежающим», — заметил изданию глава Независимого союза банкиров Америки Кэм Файн.

​Ранее, в начале июня, в интервью CNBC Кон в ответ на вопрос о возможном назначении главой ФРС ответил, что и так имеет «великую работу на данный момент (должность старшего помощника по экономической политике​ президента США. — РБК)». «Служить президенту — это исполнить мечту», — сказал он.