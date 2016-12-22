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Правительство предложило наказывать чиновников за стройки в заповедниках
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Правительство предложило наказывать чиновников за стройки в заповедниках
Политика, 11:28
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Правительство предложило наказывать чиновников за стройки в заповедниках

Правительство приняло решение внести в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для чиновников за неправомерное использование земель в охраняемых природных зонах. Документ опубликован на сайте российского правительства.

Проект закона был внесен на рассмотрение Минюстом по поручению президента России Владимира Путина, сделанному по итогам форума Общероссийского народного фронта 25 апреля 2016 года.

Законопроект вносит поправки в ст. 19.9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов).

Правительство предлагает ввести административную ответственность «за незаконное предоставление земельного или лесного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение деятельности, в том числе строительства, запрещенной на таких территориях и в их охранных зонах, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Для должностных лиц за такие правонарушения предусматриваются штрафы от 40 до 50 тыс. руб., либо «дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года», отмечается в документе.

Кроме того, в законопроекте предложено увеличить до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данного типа правонарушений.

Ранее, 4 июля, в Госдуму внесли проект закона о компенсации собственникам дачных участков, расположенных на охранных территориях газопроводов. Как пояснил «Интерфаксу» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, законопроект «направлен на защиту граждан, оказавшихся в ситуации «дачно-газовых» конфликтов. В некоторых регионах структуры «Газпрома» добиваются сноса дач, расположенных рядом с газопроводами, объясняя это требованиями безопасности.

Теги: правительство России , Строительство , охранная зона
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