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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом
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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом
Общество, 09:46
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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом

Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Москве 12 и 13 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В ближайший час с сохранением днем и вечером 12 июля, ночью и утром 13 июля в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15–20 м/с», — сказано в сообщении.

Представитель МЧС напомнил, что в случае ухудшения погоды возможны затруднения движения транспорта, повреждения линий электропередачи, повал деревьев.

Ранее МЧС опубликовало на сайте предупреждение о грозе и порывах ветра до 12–17 м/с в период 11 и 12 июля. По данным ведомства, синоптики прогнозировали температуру воздуха днем 12 июля около плюс 23–25 градусов.

Теги: Москва , гроза , Погода
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