Глава ЦРУ заявил о доказательствах применения химоружия режимом Асада

Директор ЦРУ ​Марк Помпео заявил, что у разведки США есть «весомые доказательства» применения химического оружия режимом Башара Асада в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом говорится в стенограмме выступления Помпео, опубликованной на сайте ЦРУ.

По словам главы ведомства, в начале апреля президент США Дональд Трамп после сообщений о применении химоружия в Сирии приказал выяснить, что случилось. Помпео заявил, что была проведена работа в том числе с американскими партнерами.

«Я ему [Дональду Трампу] сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. У разведсообщества были весомые доказательства», — сообщил глава ЦРУ.

Населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии подвергся химатаке 4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), в результате случившегося погибли более 80 человек. Турецкое агентство Anadolu сообщало о 100 жертвах и 500 пострадавших.

В ответ на химическую атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Американские военные заявили, что именно оттуда вылетели самолеты, которые провели химическую атаку. Ответственность за атаку США возложили на режим Асада. Свою причастность Дамаск отрицает.