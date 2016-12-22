Под Астраханью ребенок впал в кому после падения футбольных ворот

Восьмилетний ребенок впал в кому после падения на него незакрепленных футбольных ворот, сообщают в СУ Следственного комитета России (СКР) по региону. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По результатам процессуальной проверки установлено, что группа несовершеннолетних детей играла в футбол на детской площадке в селе Джанай. Во время игры на ребенка упали незакрепленные металлические футбольные ворота. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму и впал в кому, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СКР начал доследственную проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный люк в Санкт-Петербурге. Ребенок гулял вместе с семьей в парке 300-летия Петербурга в Приморском районе и провалился в канализационный люк. Девочка была оперативно извлечена родными из люка.