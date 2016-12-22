В Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов

Самолет компании Air Canada из Торонто почти приземлился в аэропорту Сан-Франциско не на посадочную полосу, а на дорожку для руления, где в тот момент находились четыре пассажирских самолета. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Столкновения удалось избежать благодаря указаниям диспетчера, который дал команду экипажу самолета Air Canada вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.

Сотрудники аэропорта и представители Air Canada начали расследование.

Портал TODAY Graphics‏ опубликовал графическое видео произошедшего, где схематично показано, как в последний момент самолет Air Canada набирает высоту.

Ранее самолет Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, вылетевший из австралийского города Голд-Кост в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в аэропорту Брисбена из-за столкновения с птицами. Самолет пролетел 30 минут, после чего экипаж принял решение сменить курс.