Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,09 60,40 EUR Нал. 70,06 69,25 USD Бирж. 60,76 +0,53 EUR Бирж. 69,67 +1,02 USD ЦБ. 60,74 +0,44 EUR ЦБ. 69,20 +0,43 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1937,64 +0,62% РТС 1001,51 -0,46% Brent 48,34 +0,50% DJIA 21409,07 +0,00% Nasdaq 6193,31 +0,27% FTSE 7329,76 -0,55%
В Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов
Лента новостей
На ВДНХ создадут Музейный город 09:10, Недвижимость «Известия» назвали дату возвращения Кисляка в Россию 09:09, Политика Более трети россиян назвали отношения с Украиной напряженными 09:07, Общество Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе Трампа-младшего 08:39, Политика «ВымпелКом» и «МегаФон» договорились об условиях раздела «Евросети» 08:30, Технологии и медиа В Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов 08:29, Общество СМИ сообщили о двух погибших в пожаре в центре Москвы 08:01, Общество ФСБ предложила допустить мэров к государственной тайне 07:50, Политика В конгрессе предложили выделить $1,6 млрд на стену Трампа 07:27, Политика Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти» 07:00, Бизнес Глава ЦРУ обвинил WikiLeaks в работе на Россию 06:38, Политика В Алтайском крае трое детей погибли в пожаре 06:07, Общество СМИ сообщили о просьбе Японии прекратить поставки нефти в КНДР из Китая 05:28, Политика Сын Трампа назвал встречу с российским адвокатом «пустой тратой времени» 05:20, Политика Москву признали самым удобным для жизни городом в России 04:53, Общество В США ограничили использование программ Касперского для госструктур 04:34, Политика СМИ узнали о вмешательстве Путина в строительство атомного ледокола 04:27, Политика В России вступили в силу новые правила перевозки детей 03:34, Общество МВД Абхазии пообещало 1 млн руб. за сведения об убийце россиянина 03:00, Общество США провели испытания по перехвату аналога баллистической ракеты КНДР 02:44, Политика На генпрокурора Украины Луценко завели дело о неуплате налогов 02:23, Политика «Коммерсантъ» узнал детали проведения обысков в офисах компании «Т Плюс» 02:14, Бизнес CNN сообщил о расследовании спецпрокурора США в отношении сына Трампа 02:00, Политика «Роснефть» заключила со Сбербанком кредитный договор на 124,9 млрд руб. 01:09, Бизнес Госдеп одобрил продажу ЗРК Patriot Румынии 01:01, Политика На Украине суд продлил арест задержанным российским пограничникам 00:29, Политика В море под Хургадой загорелось судно с 22 туристами на борту 00:10, Общество Capital Group предложили достроить ЖК сына экс-главы Минстроя Подмосковья 00:00, Бизнес
В Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов
Общество, 08:29
0
В Сан-Франциско диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов

Самолет компании Air Canada из Торонто почти приземлился в аэропорту Сан-Франциско не на посадочную полосу, а на дорожку для руления, где в тот момент находились четыре пассажирских самолета. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Столкновения удалось избежать благодаря указаниям диспетчера, который дал команду экипажу самолета Air Canada вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.

Сотрудники аэропорта и представители Air Canada начали расследование.

Портал TODAY Graphics‏ опубликовал графическое видео произошедшего, где схематично показано, как в последний момент самолет Air Canada набирает высоту.

Ранее самолет Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, вылетевший из австралийского города Голд-Кост в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в аэропорту Брисбена из-за столкновения с птицами. Самолет пролетел 30 минут, после чего экипаж принял решение сменить курс.

Теги: авиапроисшествие , Сан-Франциско , Самолет
Главное
«ВымпелКом» и «МегаФон» договорились об условиях раздела «Евросети» Технологии и медиа
Материалы по теме
СМИ сообщили о сбитом повстанцами сирийском самолете в зоне перемирия Политика
Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек Общество
СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российских баз в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку