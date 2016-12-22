В конгрессе предложили выделить $1,6 млрд на стену Трампа

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США предложил выделиnь $1,6 млрд на строительство предложенной Дональдом Трампом стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Hill.
Законопроект, рассмотренный комитетом, касается финансирования Министерства внутренней безопасности США. В общей сложности, на финансирование таможенных и пограничных служб законопроект выделяет $13,8 млрд. В них входит и $1,6 млрд на возведение стены на южной границе Соединенных Штатов. таким образом, законопроект опровергает данное им обещание, что за строительство барьера заплатит сама Мексика.
«Обеспечение безопасности американцев через защиту нашей родины является нашим главным приоритетом. Этот законопроект о финансировании предоставляет средства для того, чтобы начать строительство стены вдоль нашей южной границы, расширить существующую пограничную инфраструктуру, нанять больше агентов для патрулирования границы и организовать операции по задержанию [нелегальных мигрантов]», — заявил глава подкомитета по внутренней безопасности Палаты представителей Джон Картер.
Строительство стены на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов было одним из самых известных предвыборных обещаний Дональда Трампа. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что заплатить за ее строительство должна сама Мексика. «Они [мексиканцы] привозят сюда наркотики и преступления», — заявил он незадолго до начала предвыборной гонки. Из-за этого высказывания сотрудничество с миллиардером прекратил телеканал NBC Universal.
Вскоре после избрания Трамп подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой и депортировать несколько миллионов нелегальных мигрантов из США. В январе из-за заявлений избранного президента о стене свой визит в США отменил президент Мексики Пенья Ньето.
В феврале Министерство внутренней безопасности оценило стоимость строительства стены в $21 млрд. На эти деньги планировалось построить барьер длиной 2 тыс. км. В марте Белый дом подготовил технические требования к проекту стены. Среди требований содержался пункт о высоте в 9 метров и способности не менее 30 минут сдерживать попытки преодолеть ее.