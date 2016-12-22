В конгрессе предложили выделить $1,6 млрд на стену Трампа

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США предложил выделиnь $1,6 млрд на строительство предложенной Дональдом Трампом стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Hill.

Законопроект, рассмотренный комитетом, касается финансирования Министерства внутренней безопасности США. В общей сложности, на финансирование таможенных и пограничных служб законопроект выделяет $13,8 млрд. В них входит и $1,6 млрд на возведение стены на южной границе Соединенных Штатов. таким образом, законопроект опровергает данное им обещание, что за строительство барьера заплатит сама Мексика.

​«Обеспечение безопасности американцев через защиту нашей родины является нашим главным приоритетом. Этот законопроект о финансировании предоставляет средства для того, чтобы начать строительство стены вдоль нашей южной границы, расширить существующую пограничную инфраструктуру, нанять больше агентов для патрулирования границы и организовать операции по задержанию [нелегальных мигрантов]», — заявил глава подкомитета по внутренней безопасности Палаты представителей Джон Картер.

Строительство стены на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов было одним из самых известных предвыборных обещаний Дональда Трампа. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что заплатить за ее строительство должна сама Мексика. «Они [мексиканцы] привозят сюда наркотики и преступления», — заявил он незадолго до начала предвыборной гонки. Из-за этого высказывания сотрудничество с миллиардером прекратил телеканал NBC Universal.

Вскоре после избрания Трамп подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой и депортировать несколько миллионов нелегальных мигрантов из США. В январе из-за заявлений избранного президента о стене свой визит в США отменил президент Мексики Пенья Ньето.

В феврале Министерство внутренней безопасности оценило стоимость строительства стены в $21 млрд. На эти деньги планировалось построить барьер длиной 2 тыс. км. В марте Белый дом подготовил технические требования к проекту стены. Среди требований содержался пункт о высоте в 9 метров и способности не менее 30 минут сдерживать попытки преодолеть ее.