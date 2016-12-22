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В Алтайском крае трое детей погибли в пожаре
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В Алтайском крае трое детей погибли в пожаре
Общество, 06:07
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В Алтайском крае трое детей погибли в пожаре

В Алтайском крае в селе Шелаболиха  в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС. 

Информация о возгорании поступила пожарным около часа ночи. «На момент прибытия пожарных подразделений деревянное строение горело открытым огнем. Спасти находившихся внутри дома детей уже не представлялось возможным: пожар, начавшийся с веранды дома, был обнаружен очевидцами слишком поздно», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в момент пожара в доме находились трое несовершеннолетних детей без надзора взрослых. По данным следственного комитета, это были девочка 2013 года рождения и ее два брата 2004 и 2010 годов рождения. Как предположили спасатели, «дети, скорее всего, спали и задохнулись в едком дыму». Основными версиями случившегося являются нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении. 

В связи с инцидентом управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Аналогичный случай произошел 4 июня в Волгоградской области. В хуторе Красноярский при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте трех, пяти и семи лет. По данным СКР, в момент пожара, родители детей были пьяны.

Теги: дети до 14 лет , Пожар , Алтайский край
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