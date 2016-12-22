Москву признали самым удобным для жизни городом в России

По данным исследования «Индекс качества городской среды», которое было проведено КБ «Стрелка» совместно с АИЖК, самым комфортным городом в России была признана Москва. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Исследование базировалось на мониторинге состояния городской среды в 90 городах России. По его итогам, Москва набрала 73% максимально возможных баллов. Таким образом, столица была признана экспертами «Стрелки» единственным городом в хорошем состоянии (более 70%).

В тройку самых комфортных городов также вошел Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Оба эти города смогли обогнать столицу по показателю «Социально-досуговая зона», хотя по остальным критериям Москва их превзошла.

Наименее комфортным городом России был признан Волгоград, набравший 32%. Наименьший балл он получил по критерию «Озеленение и водные пространства», получив лишь 18%.

В июне Общественная палата составила список из 10 самых добрых городов России. Первое место в нем занял Санкт-Петербург.