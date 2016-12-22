В России вступили в силу новые правила перевозки детей

В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГИБДД РФ Владимира Кузина. Они были утверждены постановлением правительства от 28 июня.

Теперь по закону в России нельзя оставлять без присмотра в машине детей младше семи лет. В случае нарушения, водитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Наказание может быть вынесено в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге за это же нарушение водителю будет грозить штраф в размере 2,5 тыс. руб.

Владимир Кузин отметил, что сотрудники ГИБДД не будут перепроверять возраст ребенка. «Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные», — сказал он.

Кроме того, по новым правилам допускается перевозка детей на задних сиденьях легковых автомобилей или в кабине грузовой машины при условии использования ремней безопасности. Однако для перевозки ребенка на переднем сиденье водители по-прежнему будут обязаны использовать детские кресла. Также по закону теперь в России будет запрещено перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла. Наказанием за подобное нарушение станет штраф в размере до 3 тыс. руб.