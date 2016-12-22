МВД Абхазии пообещало 1 млн руб за сведения об убийце российского туриста

МВД Абхазии объявило награду в 1 млн руб за сведения о грабителях, убивших российского туриста в Гудаутском районе республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение Абхазии.

«За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Расследование дела об убийстве российского туриста под личный контроль взял президент Рауль Хаджимба. Операцией по поиску грабителей руководит глава абхазского МВД Аслан Кобахия.

Хаджимба уже посетил место преступления. Как сообщает государственное информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, из-за совершенного преступления президент отменил свою поездку в Адыгею.

Нападение на российских туристов в Абхазии произошло 11 июля в Гудаутском районе. На две семейные пары из Москвы напали грабители вооруженные огнестрельным оружием и ножом. В результате погиб один из россиян. Милиция Абхазии продолжает поиски преступников.