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Семья основателя «Черкизово» выкупит 21% компании у Prosperity Capital
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Семья основателя «Черкизово» выкупит 21% компании у Prosperity Capital
Бизнес, 22:04
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Семья основателя «Черкизово» выкупит 21% компании у Prosperity Capital

Группа «Черкизово», производящая в России мясную продукцию и комбикорм, заключила договор о покупке 21% ценных бумаг компании у фонда Prosperity Capital Management, говорится в сообщении компании.

«Черкизово» приобретет 21% обыкновенных акций по цене 1,3 тыс. руб. за ценную бумагу. Общая сумма сделки составляет около 12 млрд руб.

65% акций компании принадлежит семье основателя компании Игоря Бабаева, а 35% находится в свободном обращении. В 2015 году испанская Grupo Fuertes приобрела на бирже 5,06% акций группы примерно за $30 млн.

В сообщении отмечается, что сделка с Prosperity должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой России. В «Черкизово» ожидают, что она будет завершена в течение месяца.

Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов заявил, что сделка с Prosperity является частью стратегии компании по расширению числа акций в свободном обращении и увеличению ликвидности и стоимости ценных бумаг.

В свою очередь, управляющий директор Prosperity Capital Management Александр Бранис заявил, что продажа акций будет осуществляться в рамках текущей стратегии фонда по управлению инвестиций. Он отметил, что Prosperity заинтересована в инвестиции в российское сельское хозяйство.

Теги: ценные бумаги , акции , «Черкизово» , Prosperity Capital
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