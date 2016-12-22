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МОК назвал столицы для летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
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МОК назвал столицы для летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
Политика, 20:25
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МОК назвал столицы для летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Лозанне определил города, которые станут хозяевами летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах. Ими станут Париж и Лос-Анджелес, передает агентство Reuters.

На сессии предложили отдать одни из Олимпийских игр, в 2024 или 2028 году, Парижу, а другие — Лос-Анджелесу. При этом очередность проведения определят только в сентябре 2017 года, на 131-й сессии МОК, которая пройдет в столице Перу Лиме.

Изначально на проведение Олимпийских игр в 2024 году претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, однако заявки подтвердили только два последних города. Гамбург и Будапешт не сделали этого из-за высоких расходов на организацию Олимпиады.

Если на сентябрьской сессии Париж и Лос-Анджелес не смогут договориться с МОК об очередности проведения Олимпиады, будет выбран только город-хозяин для Олимпийских игр 2024 года.

В конце мая американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что летние Олимпийские игры 2024 года могут пройти в Париже, а Олимпиада-2028 — в Лос-Анджелесе.

Источник издания отмечал, что договоренности по местам проведения Игр почти достигнуты и все «зависит от Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США». По словам источника, для властей Лос-Анджелеса проведение Олимпиады в 2028 году будет «финансово целесообразно и полезно».

В августе 2016 года Reuters со ссылкой на источники в МОК сообщал, что заявку США на проведение Олимпиады в 2024 году могут отклонить из-за допингового скандала с Россией, которым недовольны некоторые члены комитета.

Теги: МОК , Париж , Лос-Анджелес , Олимпиада-2024 , летние Олимпийские игры
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