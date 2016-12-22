Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по факту убийства туриста из России

В Абхазии прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства туриста из Москвы, который отдыхал вместе с семьей в Гудаутском районе республики, передает пресс-служба районной прокуратуры.

По данным ведомства, от действий неустановленных лиц пострадали две семьи из Москвы, которые отдыхали на территории республики. Андрея Кабанова, который стал жертвой преступников, сопровождала жена Наталья Кабанова с двумя несовершеннолетними детьми. Вместе с ними отдыхали супруги Николай и Наталья Чижиковы с двумя несовершеннолетними детьми.

Андрея Кабанова убили 11 июля около 12:20 мск в устье реки Аапста села Приморское Гудаутского района, говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно другим данным ведомства, убийство произошло на берегу моря, где двое неустановленных лиц в масках напали на с огнестрельным и холодным оружием на группу отдыхающих в Абхазии москвичей. Нападавшие несколько раз ранили ножом в грудь Андрея Кабанова. Позже он скончался от полученных ран в Гудаутской центральной больнице.

Совершив убийство, преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. Чуть позже оперативники освободили похищенных. Поиск преступников продолжается.

О нападении на группу российских туристов 11 июля в районе в Гудаутском районе, жертвой которого стал один из туристов, сообщал РБК замначальника Гудаутского районного отдела внутренних дел МВД Абхазии Денис Дезгоев. По его словам, это произошло в районе села Ачандара.