В Абхазии убили российского туриста

В Абхазии после нападения грабителей от полученных ранений скончался турист из России, сообщили РБК в МВД республики. Правоохранительные органы ведут поиск преступника в районе происшествия

Туристы в Абхазии. 2015 год (Фото: Ирина Курманаева / ТАСС)

В Абхазии из-за полученного в столкновении с вооруженными грабителями ранения скончался турист из России. Об этом РБК сообщил замначальника Гудаутского районного отдела внутренних дел МВД Абхазии Денис Дезгоев.

По его словам, нападение на группу российских туристов было совершено днем во вторник, 11 июля, в районе села Ачандара Гудаутского района.

«Нападавших было двое, вооружены они были ножом и огнестрельным оружием. Группа туристов состояла из двоих мужчин, двух женщин и детей. В результате ранения один из мужчин скончался в больнице», — сообщил РБК Дезгоев.

По его словам, район происшествия оцеплен, правоохранительные органы республики разыскивают преступников. «Ситуация усложняется тем, что вокруг 8 га густого леса. Предположительно, нападавшие могли скрыться в нем», — сказал собеседник РБК в МВД Абхазии.

В российском посольстве в Абхазии РБК подтвердили гибель туриста из России.

«Посольство получило информацию о том, что был убит российский турист в Абхазии», — сообщил РБК пресс-секретарь посольства Турал Джавадов.

По его словам, все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются «при содействии правоохранительных органов Абхазии.