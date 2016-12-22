Строительство 2-й очереди технопарка «Сколково» оценили в 10 млрд руб.

На строительство второй очереди технопарка «Сколково» потребуется около 10 млрд руб., заявил генеральный директор технопарка Ренат Батыров. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор «Сколково» заявил в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, что средства планируется привлечь от частных инвесторов. «В инфраструктуру планируется привлечь около 10 млрд руб. По площади он такой же огромный, как наш существующий технопарк, то есть технопарк будет в два раза больше, еще более крупный», — сказал он.

Батыров также добавил, что определиться с инвестором планируется уже в этом году. Он отметил, что в существующем технопарке уже размещено 170 компаний, а его предельная вместимость — 250 компаний и лабораторий в формате коворкинга.

Технопарк — ключевой элемент «Инновационного центра Сколково», он был открыт 26 октября 2016 года. В нем образованы 25 зон, в которых разрабатываются облачные технологии, фармацевтика, электрохимия, материалы и ядерные технологии.