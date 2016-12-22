В Москве похоронили Антона Носика

​Антона Носика похоронили в Москве на Востряковском кладбище в Москве, сообщает ТАСС. По данным агентства, он был похоронен в еврейской части кладбища. Принять участие в похоронной церемонии пришли около 250 человек.

Церемония прощания с Носиком проходила в Центральном доме литераторов. Проститься с блогером пришли не менее полутора тысяч человек. Они почти перекрыли движение по Большой Никитской улице.

Носик скончался в ночь на 9 июля на 52-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Супруга Носика рассказала RT, что у ее мужа произошла внезапная остановка сердца, когда он был у друзей на даче.

Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту смерти Носика, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в СК. По данным источника агентства «Интерфакс» в ведомстве, следователи не нашли ничего, что указывает на насильственный характер его смерти.

Антон Носик принимал участие в запуске таких медийных проектов, как «Лента.ру», Gazeta.ru, «Вести.ру», Newsru.com и Bfm.ru. Носик основал Gazeta.ru в 1998 году, в 1999 году — Lenta.ru, где занимал должность выпускающего редактора до 2004 года.