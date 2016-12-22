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Адвокат Навального прокомментировал требование о реальном сроке
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Адвокат Навального прокомментировал требование о реальном сроке
Политика, 15:14
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Адвокат Навального прокомментировал требование о реальном сроке

Алексей Навальный пока не получал уведомлений относительно судебного процесса по замене условного срока на реальный, сообщил РБК адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

«Алексей пока не получал никаких уведомлений. Как я понимаю, дата рассмотрения еще не известна. Будем знакомиться с материалами, формировать свою позицию и отстаивать ее. Естественно, мы против такого требования ФСИН», — сказал Кобзев.

В 2016 году суд отклонил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. 29 июня отбывавшему административный арест по делу о нарушении порядка при проведении митинга оппозиционеру было вновь вручено предупреждение о возможности замены условного срока на реальный по делам «Кировлеса» и «Ив Роше».

По закону данная процедура возможна при систематических и неоднократных нарушениях осужденным общественного порядка минимум два раза. Навальный нарушил общественный порядок уже дважды — 27 марта он был оштрафован Тверским судом за нарушение правил организации массовых мероприятий, а 13 июня — арестован на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

По «делу «Ив Роше» Алексей Навальный приговорен к трем с половиной годам, по «делу «Кировлеса» — к пяти годам условно. Брат Алексея Навального, Олег, был приговорен к реальному заключению в колонии общего режима сроком на пять лет.

Теги: ФСИН , Алексей Навальный , условный срок , реальный срок
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