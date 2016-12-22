СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону

Следственный комитет по Санкт-Петербургу вызвал бывшего банкира Александра Гительсона, отсидевшего срок за мошенничество в особо крупном размере и выпущенного на свободу в мае 2017 года, для предъявления ему нового обвинения в мошенничестве. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Следователи считают, что с марта 2007 года по октябрь 2008 года Гительсон, который тогда занимал должность председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым похитил из банка деньги на сумму свыше 20 млрд руб., которые под видом кредитов были предоставлены подконтрольным Гительсону компаниям.

Гительсон, который возглавлял совет директоров Инкасбанка (входил в группу банков «ВЕФК»), в 2015 году был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за то, что в 2007 году и 2008 году вывел через подконтрольные организации из этих двух банков на свои личные счета более 2 млрд руб.

Следствие установило, что он вовлек в реализацию этой схемы председателя правления Инкасбанка Татьяну Лебедеву, которую суд приговорил к четырем годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа.

Инкасбанк обанкротился в 2009 году. Однако в 2010 году Гительсон уехал из России в Австрию до предъявления ему обвинения, и суд над ним состоялся, только после того как его экстрадировали в Россию по соглашению с Австрией, где он уединенно проживал в доме на опушке леса, купленном через подставную компанию.

Из колонии в пригороде Петербурга Гительсон вышел на свободу в мае 2017 года.

По данным газеты «Коммерсантъ», новое обвинение Гительсона в мошенничестве может быть связано с делом о выдаче банком ВЕФК кредитов на 900 млн руб. компаниям «Радиус» и «Вектор», которые, по версии следствия, были подконтрольны Александру Гительсону. Эти средства так и не были возвращены. По делу о выдаче этих кредитов Гительсон проходил вместе с зампредседателя банка ВЕФК Иваном Бибиновым.

В сообщении СК указано, что дело в отношении Бибинова было выделено в отдельное производство. В мае 2015 года суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет. При этом «Коммерсантъ» указывал, что в приговоре Ивану Бибинову «обозначается активная роль Александра Гительсона в хищении почти 21 млрд руб.».

Правоохранительным органам Санкт-Петербурга было необходимо разрешение австрийского Минюста на то, чтобы привлечь экс-банкира к уголовной ответственности, так как в 2013 году именно оттуда Гительсон был экстрадирован в Россию. В сообщении СК Санкт-Петербурга указано, что такое согласие было ими получено.

На момент выхода заметки РБК не удалось связаться с адвокатом Гительсона.