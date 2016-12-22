Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,05 60,48 EUR Нал. 69,66 68,96 USD Бирж. 60,73 +0,50 EUR Бирж. 69,25 +0,61 USD ЦБ. 60,74 +0,44 EUR ЦБ. 69,20 +0,43 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1929,73 +0,21% РТС 1001,06 -0,50% Brent 46,77 -0,47% DJIA 21406,85 -0,01% Nasdaq 6176,39 +0,38% FTSE 7334,04 -0,49%
СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону
Лента новостей
В Москве похоронили Антона Носика 16:12, Общество Прощание с Ильей Глазуновым. Фоторепортаж 16:07, Фотогалерея Трамп заявил о большой победе над ИГ 16:06, Политика В израильской армии заменят роботами боевых лам 16:01, Политика Футболист «Реала» заключил контракт с «Баварией» 15:50, Спорт Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым 15:46, Бизнес СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону 15:44, Общество Росгвардия предложила ограничить продажу оружия после расстрела в Кратово 15:43, Общество Медведев рассказал о методах проведения будущей переписи населения 15:35, Политика В МИДе ответили на планы Киева ввести биометрический контроль на границе 15:28, Политика «Газпром» назвали одним из главных источников парниковых газов 15:17, Экономика Адвокат Навального прокомментировал требование о реальном сроке 15:14, Политика Адвокат Весельницкая рассказала о своей встрече с сыном Трампа 15:10, Политика СМИ сообщили о сбитом повстанцами сирийском самолете в зоне перемирия 15:06, Политика В Москве стрелявший по балкону неизвестный ранил женщину в голову 14:45, Общество WhatsApp и Twitter оказались в числе худших по защите данных от властей 14:43, Технологии и медиа Слабый рубль подорвал веру среднего класса в богатство страны 14:36, Экономика Долг ФНС перед бюджетом достиг почти 1,5 трлн руб. 14:34, Экономика Кадыров обвинил судей в предвзятости к бойцам «Ахмата» из-за политики 14:28, Спорт Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля 14:26, Политика ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального на реальный 14:21, Политика В Москве простились с Антоном Носиком. Фоторепортаж 14:20, Фотогалерея Владеющая ТЦ «Рио» компания закрыла центр до выяснения причин пожара 14:19, Общество C 10 августа все посылки с AliExpress станут отслеживаемыми 14:17, Технологии и медиа В московском метро покажут премьеру нового сезона «Игры престолов» 14:13, Общество Минюст и ФСИН отчитались о количестве заключенных в России 14:05, Политика В Петербурге СКР начал проверку после падения девочки в люк канализации 13:56, Общество Германия назвала поставку турбин в Крым «ударом по инвестициям» в Россию 13:52, Бизнес
СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону
Общество, 15:44
0
СК сообщил о намерении предъявить новое обвинение экс-банкиру Гительсону

Следственный комитет по Санкт-Петербургу вызвал бывшего банкира Александра Гительсона, отсидевшего срок за мошенничество в особо крупном размере и выпущенного на свободу в мае 2017 года, для предъявления ему нового обвинения в мошенничестве. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Следователи считают, что с марта 2007 года по октябрь 2008 года Гительсон, который тогда занимал должность председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым похитил из банка деньги на сумму свыше 20 млрд руб., которые под видом кредитов были предоставлены подконтрольным Гительсону компаниям.

Гительсон, который возглавлял совет директоров Инкасбанка (входил в группу банков «ВЕФК»), в 2015 году был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за то, что в 2007 году и 2008 году вывел через подконтрольные организации из этих двух банков на свои личные счета более 2 млрд руб.

Следствие установило, что он вовлек в реализацию этой схемы председателя правления Инкасбанка Татьяну Лебедеву, которую суд приговорил к четырем годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа.

Инкасбанк обанкротился в 2009 году. Однако в 2010 году Гительсон уехал из России в Австрию до предъявления ему обвинения, и суд над ним состоялся, только после того как его экстрадировали в Россию по соглашению с Австрией, где он уединенно проживал в доме на опушке леса, купленном через подставную компанию.

Из колонии в пригороде Петербурга Гительсон вышел на свободу в мае 2017 года.

По данным газеты «Коммерсантъ», новое обвинение Гительсона в мошенничестве может быть связано с делом о выдаче банком ВЕФК кредитов на 900 млн руб. компаниям «Радиус» и «Вектор», которые, по версии следствия, были подконтрольны Александру Гительсону. Эти средства так и не были возвращены. По делу о выдаче этих кредитов Гительсон проходил вместе с зампредседателя банка ВЕФК Иваном Бибиновым.

В сообщении СК указано, что дело в отношении Бибинова было выделено в отдельное производство. В мае 2015 года суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет. При этом «Коммерсантъ» указывал, что в приговоре Ивану Бибинову «обозначается активная роль Александра Гительсона в хищении почти 21 млрд руб.».

Правоохранительным органам Санкт-Петербурга было необходимо разрешение австрийского Минюста на то, чтобы привлечь экс-банкира к уголовной ответственности, так как в 2013 году именно оттуда Гительсон был экстрадирован в Россию. В сообщении СК Санкт-Петербурга указано, что такое согласие было ими получено.

На момент выхода заметки РБК не удалось связаться с адвокатом Гительсона.

Теги: мошенничество , СКР , Александр Гительсон , Банк ВЕФК
Главное
Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым Бизнес
Материалы по теме
Обвинение попросило для банкира Гительсона 4 года колонии Бизнес
Австрия выдаст России беглого банкира А.Гительсона Общество
Суд отказал основателю банка ВЕФК в условно-досрочном освобождении Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку