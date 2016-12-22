Владеющая ТЦ «Рио» компания закрыла центр до выяснения причин пожара

Торговый центр «Рио», находящийся по адресу: Дмитровское шоссе, 163а, корп. 1, закрыт для посетителей до выяснения причин пожара. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе группы компаний «Ташир», которая владеет ТЦ.

«Вчера было возгорание в ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе, причины которого устанавливаются. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На текущий момент торговый центр закрыт», — заявил собеседник агентства. По его словам, идет установление и устранение причин пожара, после этого центр снова откроют для посетителей. Он отметил, что пострадавшим при пожаре оказывается помощь.





Пожар в ТЦ «Рио» на севере Москвы Видео: YouTube / Like VideoS

Пожар в ТЦ «Рио» произошел 10 июля. По данным МЧС, в одном из помещений на минус первом этаже загорелась текстильная продукция, по предварительным оценкам, на площади 1 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:39 мск. В ликвидации последствий пожара принимали участие 400 спасателей и 118 единиц техники.

В 19:01 пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В 21:31 возгорание было локализовано. В 23:27 пожар был ликвидирован. Из ТЦ были эвакуированы 3 тыс. человек. Спасателям также пришлось вытаскивать из огня четверых человек, которые пытались спастись от пожара в холодильнике одного из торговых павильонов. В результате пожара были госпитализированы 14 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу вертолетами.