Минюст и ФСИН отчитались о количестве заключенных в России

На сегодняшний день в России в местах лишения свободы находятся 626 тыс. заключенных, среди которых 48 тыс. женщин, заявил заместитель министра юстиции России Алу Алханов на Совете Федерации, передает агентство «Интерфакс».

Их количество «значительно меньше», чем в 2009 году, отметил Алханов.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко, сейчас в российских исправительных учреждениях наказание отбывает 2,5 тыс. несовершеннолетних и более 20 тыс. инвалидов.

По данным ФСИН на 1 июня 2017 года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 618 490 человек, из которых 48385 женщин. В 24 воспитательных колониях для несовершеннолетних содержались 1594 человека.

В середине марта эксперты Лозаннского университета предоставили РБК ежегодный доклад о состоянии тюрем в странах — членах Совета Европы. По состоянию на сентябрь 2015 года на каждые 100 тыс. граждан России приходится 439 заключенных. Это самый высокий показатель в Европе, отметили эксперты. Среднеевропейский показатель — 139 осужденных на 100 тыс. человек.

Всего в России насчитывалось 642,5 тыс. заключенных. В основном российские заключенные отбывали наказание за убийство — 27,8%. По этому показателю Россия уступает только Албании — там почти 40% осужденных за убийство.

Количество заключенных в России снижается, заявила РБК член Совета по правам человека при президенте Мария Каннабих. Она отметила, что это заслуга общественности, добивающейся «альтернативных мер пресечения для подследственных». По мнению члена СПЧ, число заключенных снизится, но не менее чем до 30% от нынешнего показателя.