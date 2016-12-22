Озеров официально объявил об уходе с поста главы комитета Совфеда

Сенатор Виктор Озеров на заседании Совета Федерации официально объявил об уходе с должности главы комитета по обороне и безопасности, сообщает «РИА Новости».

Он поблагодарил спикера Совфеда Валентину Матвиенко за поддержку и добавил, что решение об уходе с поста было обдуманным.

О том, что Озеров уходит с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, стало известно 6 июля. «РИА Новости» сообщали, что рассмотрение заявления сенатора запланировано на 12 июля.

По словам сенатора, он решил покинуть должность, так как в верхней палате парламента необходима ротация. Он также сообщил о желании изменить образ жизни. Политик отдельно подчеркнул, что он «уходит с поста, а не из Совета Федерации».

Источник в ​верхней палате парламента сообщил РБК, что Озеров покидает пост из-за давления со стороны руководства Минобороны. Эту информацию подтвердил источник в оборонном ведомстве.

Кроме того, одной из причин ухода сенатора могли стать напряженные отношения с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Источники РБК в Совете Федерации сообщили о том, что «последней каплей» стало несогласованное с главой комитета решение о назначении на его место главнокомандующего Военно-космических сил (ВКС) Виктора Бондарева. Позднее Озеров эту информацию опроверг, заявив, что это «домыслы»​, а их с главой Минобороны связывают «многолетняя совместная работа и взаимопонимание».

В пресс-службе Минобороны заявили, что решение об уходе Озерова не было неожиданным и оно продиктовано личными обстоятельствами.