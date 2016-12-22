В Госдуме рекомендовали принять законопроект о списании долгов крымчанам

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 11 июля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о списании кредитных долгов для крымчан, которые брали средства у украинских банков до 16 марта 2014 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Государственной думы «ВКонтакте».

В законопроекте правительства указано, что власти Крыма и Севастополя будут принимать решение об отмене обязательств для заемщиков. Под контроль властей также перейдет Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Он будет напрямую сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и жителям республики не нужно будет лично участвовать в процессе отмены обязательств.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Facebook, что он лично обращался к президенту России Владимиру Путину с ходатайством об ускорении прохождения законопроекта о списании крымских долгов. Аксенов отметил, что президент поддержал инициативу и по его поручению правительство России направило ее в Госдуму. Глава Крыма добавил, что если поправки будут приняты Госдумой, то с крымчан спишут кредиты до 5 млн руб., взятых в банках Украины, а также снимут аресты со счетов в течение 90 дней.