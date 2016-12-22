В Баренцевом море спецназ на вертолете задержал траулер с тонной краба

Погранслужба ФСБ России задержала в исключительной экономической зоне России траулер с тонной нелегально добытого краба, заявили в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Пограничники задержали траулер М-0514 «Омега», который пытался скрыться от преследования, увеличивая ход и опасно маневрируя. Для принудительной остановки судна с борта сторожевого корабля «Полярная звезда» был поднят вертолет со спецназом. «Несмотря на оказанное сопротивление, высадка десанта на борт траулера завершилась успешно, рыболовецкое судно остановлено для работы досмотровой группы», — сообщили агентству.

При осмотре траулера обнаружено около тонны камчатского краба. Судно доставлено в Мурманск для разбирательства. Команде судна грозит возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов), владельцу судна — административная ответственность по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства в исключительной экономической зоне России).

В октябре 2016 года российские пограничники открыли огонь по северокорейскому судну, незаконно добывавшему водные биоресурсы в экономической зоне России в Японском море. В результате были ранены один российский пограничник и девять северокорейских моряков, один из которых погиб.