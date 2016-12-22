«Квадра» избрала нового гендиректора

Входящая в группу ОНЭКСИМ ПАО «Квадра» решением совета директоров избрала нового генерального директора Семена Сазонова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

О том, что новым гендиректором взамен уходящего Юрия Пимонова станет Семен Сазонов, стало известно в начале июля. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации. Источник РБК подтвердил эту информацию. По словам источника «Интерфакса», Сазонов является человеком Михаила Прохорова.

Ранее Сазонов занимал пост вице-президента группы ОНЭКСИМ. С апреля 2015 года по май 2016 года Сазонов занимался вопросами взаимодействия с органами власти в «Квадре». В ноябре 2016 года он стал заместителем гендиректора «Квадры». С декабря 2013 года является руководителем рязанского отделения партии «Гражданская платформа». С 2000 по 2005 год работал в ООО «Ново-Рязанская теплоэлектроцентраль». В 2002 году стал директором этого предприятия.