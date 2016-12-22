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Депутат предложил ввести туристический сбор на выезд за границу
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Депутат предложил ввести туристический сбор на выезд за границу
Общество, 10:28
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Депутат предложил ввести туристический сбор на выезд за границу

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в Ростуризм с предложением ввести выездной сбор для российских туристов, уезжающих по путевкам за рубеж. Об этом сообщает «РИА Новости».

Депутат направил обращение к главе Ростуризма Олегу Сафонову, назвав свою инициативу «целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха», в частности, в Крыму, на Кубани, в Ростове-на-Дону, на Кавказе и других. «Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 руб. за сутки пребывания», — отметил депутат.

Депутат упрекнул «недобросовестных туроператоров» в том, что, воспользовавшись ростом туристической отрасли в России, они «в погоне за прибылью и клиентом» создали «серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных» курортов ближнего зарубежья, имея в виду в первую очередь Турцию и Египет.

Инициатива депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова не соответствует конституционным нормам. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Подобная инициатива озвучивается не первый раз. До сих пор отзыв на этот счет со стороны органов законодательной власти разъяснял, что подобные инициативы противоречат Конституции, а так как за последнее время никаких изменений не вносилось, эта инициатива вряд ли соответствует конституционным нормам», — пояснила Ломидзе.

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Ранее сообщалось, что, в порядке эксперимента курортный сбор был введен по отношению к туристам, выезжающим на отечественные курорты. 28 апреля 2017 года правительство России одобрило законопроект, предполагающий запуск в четырех регионах (Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму) в пилотном режиме курортного сбора с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. В конце июня он прошел первое чтение в Госдуме.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что размер данного сбора должен будет определяться регионами и даже отдельными районами регионов самостоятельно. Его поддержал мэр Сочи Анатолий Пахомов, заметивший, что сбор выше 20–30 руб. в сутки может отпугнуть туристов на фоне «демпинга», которым занимается Турция. На слушаниях законопроекта о курортном сборе в начале июля было предложено снизить плату за посещение российских курортов до 50 руб. в день.

Теги: депутат , туристический сбор , выезд за границу , Заксобрание Ленинградской области ...
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