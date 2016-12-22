СМИ сообщили об увеличении зарплат красноярских депутатов вдвое

В Законодательном собрании Красноярского края депутаты увеличили себе зарплату вдвое. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в региональном парламенте.

По словам собеседника агентства, законопроект об увеличении зарплат был принят депутатами, затем его подписал глава Красноярского края. «Решение о повышении вознаграждения депутатам принято. Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тыс. руб. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать», — отметил источник агентства.

На телеканале ТВК 6 июля вышел сюжет, в котором депутат заксобрания от партии «Патриоты России» Иван Серебряков рассказал о том, как происходило голосование за данный законопроект. По его словам, он не принимал участие в голосовании, так как был вынужден покинуть заседание заксобрания.

«Мы обсуждали эту законодательную инициативу на комитете, но она касалась не депутатов, а госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей и так далее, а произошла вот такая подмена понятий», — отметил Серебряков. Он подчеркнул, что «группы депутатов», занимающихся принятием подобных законов, в большинстве своем являются представителями партии «Единая Россия».

«Я как депутат, который зарплату не получает, пояснить здесь ничего не смогу. Мы голосовали за поправку, которую поддержат те, кто работает», — пояснил телеканалу депутат заксобрания от «Единой России» Евгений Петренко. По словам депутата от ЛДПР Дениса Притуляка, его фракция не вносила этот закон, а инициатором поправки является «партия большинства».

10 июля ведущий программы «Новое утро на ТВК» Александр Смол отметил находчивость депутатов и предложил телезрителям поаплодировать им.