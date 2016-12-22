Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,58 60,17 EUR Нал. 69,21 68,59 USD Бирж. 60,23 -0,13 EUR Бирж. 68,65 -0,20 USD ЦБ. 60,30 -0,08 EUR ЦБ. 68,77 -0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1925,74 +0,69% РТС 1006,14 +1,10% Brent 46,95 -0,09% DJIA 21408,52 -0,03% Nasdaq 6176,39 +0,38% FTSE 7370,03 +0,26%
СМИ сообщили об увеличении зарплат красноярских депутатов вдвое
Лента новостей
В России изменили порядок льготного автокредитования 08:35, Общество Во Внуково аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем 08:32, Общество В аэропортах США задержали рейсы из-за задымления в диспетчерском центре 08:12, Общество Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за границы 07:44, Технологии и медиа Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек 06:54, Общество В Красноярске в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек 06:37, Общество Турция договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» 06:09, Экономика Россияне высказались за привлечение молодежи в политику 05:47, Общество NYT нашла связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы 05:37, Политика В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тыс. человек 05:00, Общество В штате Миссисипи разбился военный самолет 04:06, Общество Трамп назвал «сочтенными» дни «Исламского государства» в Ираке и Сирии 03:40, Политика Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании 03:09, Политика В МИД обвинили ряд стран в «саботаже» принятия правил в киберпространстве 02:37, Политика В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России 02:02, Политика СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российских баз в Сирии 01:38, Политика Путин назначил глав управлений Росгвардии в пяти регионах 00:56, Политика «Известия» узнали о готовности Москвы выслать около 30 дипломатов США 00:55, Политика Минэнерго прокомментировало ситуацию со строительством ТЭС в Крыму 00:22, Экономика В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян 00:01, Технологии и медиа В Кремле отказались сохранять особый договор с Татарстаном 00:00, Политика Задний ход: почему Трамп поставил под сомнение договоренности с Путиным 10 июл, 23:46, Политика Крах «Югры»: что привело к крупнейшему страховому случаю среди банков 10 июл, 23:40, Финансы В Минобороны опровергли захват российского военнослужащего в Донбассе 10 июл, 23:39, Политика Регионы поспорили с депутатами о важности курортного сбора 10 июл, 23:31, Экономика СМИ назвали инициатора встречи сына Трампа с российским адвокатом 10 июл, 23:23, Политика Новак рассказал о 50 км построенного газопровода «Турецкий поток» 10 июл, 22:57, Экономика В Москве потушили пожар в ТЦ «Рио» 10 июл, 22:20, Общество
СМИ сообщили об увеличении зарплат красноярских депутатов вдвое
Политика, 08:48
0
СМИ сообщили об увеличении зарплат красноярских депутатов вдвое

В Законодательном собрании Красноярского края депутаты увеличили себе зарплату вдвое. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в региональном парламенте.

По словам собеседника агентства, законопроект об увеличении зарплат был принят депутатами, затем его подписал глава Красноярского края. «Решение о повышении вознаграждения депутатам принято. Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тыс. руб. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать», — отметил источник агентства.

На телеканале ТВК 6 июля вышел сюжет, в котором депутат заксобрания от партии «Патриоты России» Иван Серебряков рассказал о том, как происходило голосование за данный законопроект. По его словам, он не принимал участие в голосовании, так как был вынужден покинуть заседание заксобрания.

«Мы обсуждали эту законодательную инициативу на комитете, но она касалась не депутатов, а госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей и так далее, а произошла вот такая подмена понятий», — отметил Серебряков. Он подчеркнул, что «группы депутатов», занимающихся принятием подобных законов, в большинстве своем являются представителями партии «Единая Россия».

«Я как депутат, который зарплату не получает, пояснить здесь ничего не смогу. Мы голосовали за поправку, которую поддержат те, кто работает», — пояснил телеканалу депутат заксобрания от «Единой России» Евгений Петренко. По словам депутата от ЛДПР Дениса Притуляка, его фракция не вносила этот закон, а инициатором поправки является «партия большинства».

10 июля ведущий программы «Новое утро на ТВК» Александр Смол отметил находчивость депутатов и предложил телезрителям поаплодировать им.

Теги: Красноярск , депутаты , повышение зарплат , заксобрание
Главное
NYT нашла связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы Политика
Материалы по теме
Регионы поспорили с депутатами о важности курортного сбора Экономика
Глава думского комитета по регламенту доложит о прогулах депутатов Политика
В Госдуме объяснили голосование депутатов друг за друга Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку