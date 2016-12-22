Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек

В Красноярске в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

Турция договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

Россияне высказались за привлечение молодежи в политику

NYT нашла связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тыс. человек

В штате Миссисипи разбился военный самолет

Трамп назвал «сочтенными» дни «Исламского государства» в Ираке и Сирии

Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании

В МИД обвинили ряд стран в «саботаже» принятия правил в киберпространстве

В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России

СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российских баз в Сирии

Путин назначил глав управлений Росгвардии в пяти регионах

«Известия» узнали о готовности Москвы выслать около 30 дипломатов США

Минэнерго прокомментировало ситуацию со строительством ТЭС в Крыму

В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян

В Кремле отказались сохранять особый договор с Татарстаном

Задний ход: почему Трамп поставил под сомнение договоренности с Путиным

Крах «Югры»: что привело к крупнейшему страховому случаю среди банков

В Минобороны опровергли захват российского военнослужащего в Донбассе

Регионы поспорили с депутатами о важности курортного сбора

СМИ назвали инициатора встречи сына Трампа с российским адвокатом

Новак рассказал о 50 км построенного газопровода «Турецкий поток»

В Москве потушили пожар в ТЦ «Рио»

СК начал проверку после гибели женщины в обрушившемся доме в Сочи

Лоукостер Ryanair отказался от планов работать на Украине

В МТС ограничили проведение мобильных платежей

Одной из причин ускорения инфляции стал Кубок конфедераций

Голодец рассказала о 3,5 млн онкобольных россиян

Федор Смолов пропустит начало чемпионата России