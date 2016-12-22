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Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек
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Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек
Общество, 06:54
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Число жертв крушения самолета в Миссисипи возросло до 16 человек

Количество погибших в результате крушения военного самолета С-130 в американском штате Миссисипи возросло до 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МЧС.

Фотографии с места крушения опубликовал корреспондент телеканала WLBT 3.

Ранее Missisipi News сообщало о 4 погибших в результате аварии. Военный самолет C-130 летел из Мемфиса, следователи полагали, что на борту судна было восемь человек. По данным полиции, самолет взорвался в воздухе еще до падения.

Информацию о падении военного самолета также подтвердила пресс-служба Корпуса морской пехоты США.

Ранее на севере США, в штате Висконсин, двухмоторный самолет Cessna 421 потерпел крушение. В результате произошедшего погибли шесть человек.

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