В Красноярске в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

Микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с грузовиком Volvo в 25 км от населенного пункта Березовка Красноярского края. В результате инцидента пострадали 12 человек, об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, пострадал 42-летний водитель микроавтобуса и еще 11 пассажиров, в том числе четверо детей. Пять человек госпитализированы, из них двое несовершеннолетних. Всего в автомобиле было 14 пассажиров.

Как сообщает полиция, авария произошла во время движения обоих транспортных средств. Водитель микроавтобуса «допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 35-летнего водителя».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.