В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 14 тыс. человек

Более 14 тыс. человек были эвакуированы из-за обширных лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CTV Vancouver News.

По данным издания, пожарные зафиксировали около 220 очагов возгорания, людей эвакуируют в соседний город Принс-Джордж. Местные власти пока не могут назвать точное количество поврежденных домов, однако, по данным телеканала, аэросъемки с вертолета показали «катастрофические разрушения».

Площадь пожара, по данным телеканала, составила около 20 кв. м.

«Наши усилия сосредоточены на защите ключевой инфраструктуры, защите местных жителей и, что наиболее важно, на том, чтобы дороги оставались открытыми», — сообщил телеканалу CBC пресс-секретарь пожарной службы Кевин Скрепнек. По данным издания, в регионе из-за высокой температуры воздуха ранее была объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. человек. Пожар, по данным Associated Press, возник у подножия горной системы Сьерра-Невада в 60 милях от города Сакраменто.