В штате Миссисипи разбился военный самолет

В американском штате Миссисипи разбился военный самолет, в результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает Missisipi News.

По данным издания, военный самолет C-130 летел из Мемфиса, на борту судна было восемь человек. Как полагают следователи, самолет взорвался в воздухе еще до падения.

Как сообщает корреспондент телеканала WPTV, в результате аварии погибли пять человек. Информацию о падении военного самолета также подтвердила пресс-служба Корпуса морской пехоты США.

Ранее двухмоторный самолет Cessna 421 потерпел крушение в штате Висконсин. В результате катастрофы погибли шесть человек, судно направлялось из Чикаго в Канаду.