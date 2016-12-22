СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российских баз в Сирии

Американский военный самолет провел третий за неделю разведывательный полет у российских баз в сирийском порту Тартус и авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По данным агентства, противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168853 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. 10 июля вечером он осуществил полет вдоль побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами восточного Средиземноморья.
Изображение карты маршрута самолета было также опубликовано в Twitter порталом CivMilAir, отслеживающим передвижение военной авиации.
Ранее, в этот же день, российские базы зафиксировали стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, а также патрульный самолет противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon возле российских баз в Сирии, передает агентство.
В начале июля «Интерфакс» сообщал о том, что разведывательный патрульный самолет ВВС США P-8 Poseidon 30 июня пролетел рядом с российской военно-морской базой в Тартусе.